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Дома в Zujunai Eldership, Литва

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15 объектов найдено
Дом в Raisiai, Литва
Дом
Raisiai, Литва
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
КОТДИГИЯ ПИЛАТИСУ. Он был включен в поле 5 домов, финансированно-определяемых соборов G. 6B.…
$410,265
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Отправляем индивидуальный, современный дом! Это тихий и быстро растущий блок индивидуальных …
$413,248
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Дом в Gineitiskes, Литва
Дом
Gineitiskes, Литва
Площадь 323 м²
Количество этажей 3
Отдельный дом продается в Эмбер, Оливет-стрит. Асфальтированная и освещенная улица, закрытый…
$521,687
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
В замке вдали от главных улиц продается недавно построенная деревня A 108 кв.м. двойной дом.…
$237,657
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Дом в Buivydiskes, Литва
Дом
Buivydiskes, Литва
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
Продажа жилого помещения со спа-зоной в ZUJ N • Адрес: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Buivy…
$462,988
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Дом в Antezeriai, Литва
Дом
Antezeriai, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
продавать Комфортный сублокализованный Дом в SUB, рядом с Pašilaitis / Zujūnai Функциональн…
$478,049
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Гележяй, Литва
Дом
Гележяй, Литва
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продайте молодость, качество в доме живого дома! Принципы: • КАЧЕСТВЕННАЯ ИНСТАЛЬТАЦИЯ (все…
$481,138
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Недавно построенная деревня В замке есть квартира в 108,35 кв.м. от главных улиц. Дом распол…
$226,064
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Дом в Cekoniskes, Литва
Дом
Cekoniskes, Литва
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Паркидам А + + Энергетические Классы Качество, Конструктированное Эксклюзивной Дизайновой Су…
$300,144
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Дом в Platiniskes, Литва
Дом
Platiniskes, Литва
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продажа жилых помещений G. 72, ВИЛЬНИУС РАЙ. Современный и просторный двухэтажный дом в удо…
$521,687
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Дом в Salote, Литва
Дом
Salote, Литва
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный дом на озере Салоте продается - природа, покой и городской комфорт в одном мест…
$730,503
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Недавно построенная деревня В замке есть квартира в 108,35 кв.м. от главных улиц. Дом распол…
$226,064
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Дом в Grioviai, Литва
Дом
Grioviai, Литва
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Уютная, удобная планировка, качественно оборудованный индивидуальный дом с участком 12 арен …
$521,687
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Дом в Вильнюс, Литва
Дом
Вильнюс, Литва
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Доставка на дом 85% завершена в июле 2026 года Есть возможность купить полностью оборудован…
$284,029
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Дом 5 комнат в Dvaryksciai, Литва
Дом 5 комнат
Dvaryksciai, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
В уникальном месте по своей красоте, в западной части города Вильнюс, между двумя озерами, р…
$430,719
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Параметры недвижимости в Zujunai Eldership, Литва

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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