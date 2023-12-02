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Квартиры в Zujunai Eldership, Литва

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Local electricity в Naujakiemis, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Local electricity
Naujakiemis, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
Продается современным способом, лофт недалеко от центра города в проекте FREIHEIT, который в…
€85,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Zujunai Eldership, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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