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Жильё в Zujunai Eldership, Литва

дома
7
8 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Giruliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Giruliai, Литва
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
€272,000
в месяц
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Capital
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Дом в Giruliai, Литва
Дом
Giruliai, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
€188,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Giruliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Giruliai, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
В ОДНОЙ ЖИЗНИ, ПРЕМИНАЛЬНОЙ НЕРИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРКЕ, ПРОБАНГУАГ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 114.21 КВ.М…
€388,800
в месяц
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой в Giruliai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой
Giruliai, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Murlinos k ,, для продажи просторные и удобно вымытые 113,86 кв. М., 4 комнаты, A + biblings…
€143,000
в месяц
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Capital
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Дом с гаражом в Vaiciuniskes, Литва
Дом с гаражом
Vaiciuniskes, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ДОМ В РАМИО И СЕМЬЯ У ДРУЗЕЙ В ПЕЧЕНИ С ИТИНАЛОМ ЭРД, СЕТЬ 54.13 КВ.М. Я ГАР Мечтаете о соб…
€229,000
в месяц
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Naujakiemis, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Naujakiemis, Литва
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
В замке, в новом индивидуальном доме поселка, современный и комфортно вымытый одноэтажный 11…
€219,000
в месяц
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Bieliunai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Bieliunai, Литва
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
ДОМ КЛАУСА С ЦЕЛЬНОЙ И С КРАТКОЙ ИНЖЕННОЙ СЕТЕЙ 31.81 ARS РАЗДЕЛ ВЕТРЕ ПУТИ Эти эксклюзивны…
€445,000
в месяц
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Capital
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Квартира 1 комната с Construction Brick, с Local electricity в Naujakiemis, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Local electricity
Naujakiemis, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
Продается современным способом, лофт недалеко от центра города в проекте FREIHEIT, который в…
€85,000
в месяц
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Capital
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Параметры недвижимости в Zujunai Eldership, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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