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Жильё в Ziezmariu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с газовым отоплением в Жежмаряй, Литва
Дом с газовым отоплением
Жежмаряй, Литва
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
€89,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Ziezmariu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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