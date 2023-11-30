Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Ziezmariu apylinkes seniunija

Земельные участки в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

5 объектов найдено
Земельные участки в Budiskes, Литва
Земельные участки
Budiskes, Литва
€19,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Budiskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Budiskes, Литва
НЕКОТОРЫЕ НАПИСИ, GIRTH SEN., VLADICIAN НЕКОТОРЫЕ 33,22 акра ПРОДАЮТСЯ. Всего 5 км до Каира …
€18,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Kriauciskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Kriauciskes, Литва
Всего за 21000 евро Продается замечательный участок по адресу: Kaišiadorys, Dalio g.13 Участ…
€21,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kiemeliai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kiemeliai, Литва
На кладбищах 11900 евро продается сельскохозяйственный участок площадью 3,38 га в жизнеспосо…
€11,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Земельные участки в Triliskes, Литва
Земельные участки
Triliskes, Литва
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 2 СТРАНЫ ЕСМАНТЫ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВА НЕКОТОР…
€60,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти