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Коммерческая недвижимость в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 000 м² в Kriauciskes, Литва
Коммерческое помещение 1 000 м²
Kriauciskes, Литва
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения для продажи в Кайсиадорском районе Помещения разделены на три части: …
$409,149
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