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Коммерческая недвижимость в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Furnace heating в Kriauciskes, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Kriauciskes, Литва
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения на продажу в Каирском регионе Помещения делятся на три части: - Чех п…
€398,000
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