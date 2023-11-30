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Квартиры в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Budiskes, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Budiskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВУХ КОМНАТ!!! ---------------------------------…
€33,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с камином в Budiskes, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с камином
Budiskes, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЛИ ГРАЖДАНАМ ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ TRIA!!! ---------------------------------------------…
€79,000
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Capital
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Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Budiskes, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Budiskes, Литва
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
В СТРАТЕГИСЛОВАННОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ - В ДЕВУШКЕ, 4 КОМНАТЫ ДЛЯ СОДА ГАТВ ! ПРЕИМУЩЕСТВО:…
€83,500
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Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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