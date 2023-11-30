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Жильё в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

квартиры
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8 объектов найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Budiskes, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Budiskes, Литва
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
ДОМ В ЧЕЛОВЕКЕ, НЕКОТОРЫЕ. ДОМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ ЦЕННАЯ ОЗУ. -------------------------------- Я…
€129,000
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Кайшядорский район, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Кайшядорский район, Литва
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
_____________________________ SKLYPO GALE TEKA “KIEMENTA” UPELIS БОЛЬШОЙ 95 РАЙОННЫЙ УЧАСТОК…
€26,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Budiskes, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Budiskes, Литва
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЕТСЯ ВКЛЮЧЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВУХ КОМНАТ!!! ---------------------------------…
€33,000
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Capital
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с камином в Budiskes, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с камином
Budiskes, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЛИ ГРАЖДАНАМ ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ TRIA!!! ---------------------------------------------…
€79,000
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Дом с Furnace heating в Budiskes, Литва
Дом с Furnace heating
Budiskes, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Усадьба для спокойного отдыха или постоянной жизни ближе к природе продается между башнями В…
€25,000
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Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Budiskes, Литва
Квартира 4 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Budiskes, Литва
Комнаты 4
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
В СТРАТЕГИСЛОВАННОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ - В ДЕВУШКЕ, 4 КОМНАТЫ ДЛЯ СОДА ГАТВ ! ПРЕИМУЩЕСТВО:…
€83,500
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Дом с газовым отоплением в Budiskes, Литва
Дом с газовым отоплением
Budiskes, Литва
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
ДОМ ПРОДАЕТСЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ СЫРЬЕ СРЕДЫ СТРАНЫ СИЛЬНОЙ СИЛЫ, ЦЕНТР ГОРОДА, ГДЕ ВСЕ …
€98,000
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Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
МУЗИНУРАЦИЯ ВАШЕГО ГИПЦ РЕАЛИЗАЦИЯ! …………………………………. Дом в уведомлении только визуализируется …
€120,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Ziezmariu apylinkes seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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