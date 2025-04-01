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Коммерческая недвижимость в Zibalu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 681 м² в Kiaukliai, Литва
Коммерческое помещение 681 м²
Kiaukliai, Литва
Площадь 681 м²
Этаж 1
Рамикос, ул. 7-1, Кяукляй, Zigulės sen., Širvintų r. sav. PAKALPA - GARAŽAS. Помещения распо…
$62,602
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Рейтинг 4.9 / 5:
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