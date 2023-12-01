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Жильё в Zibalu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Anciunai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Anciunai, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
€129,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Anciunai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Anciunai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
€49,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Zibalu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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