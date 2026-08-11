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Жилье в Zibalu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Staskuniskis, Литва
Дом
Staskuniskis, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный двухэтажный бревенчатый дом с уникальным чувством приватности и естественной гар…
$198,178
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Capital
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Параметры недвижимости в Zibalu seniunija, Литва

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