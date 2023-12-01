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Дома в Zemaitkiemio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom в Uzubaliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Stillroom
Uzubaliai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Homestead for sale - single in the Anwar area, in the village of Domeiki. It is an exception…
€49,900
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Zemaitkiemio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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