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Квартиры в Zemaiciu Naumiescio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Furnace heating в Kadagiskiai, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Furnace heating
Kadagiskiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
3 КОМНАТЫ БЫЛИ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ МЕМОВ, ВИНГИО G. 8 На втором этаже аккуратная 48,41 кв.м. 3-ко…
€38,500
в месяц
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Zemaiciu Naumiescio seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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