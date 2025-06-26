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Дома с гаражом в Жемайчю-Калварии, Литва

1 объект найдено
Дом в Жемайчю-Калвария, Литва
Дом
Жемайчю-Калвария, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Нижний дом с Мандардой Жилой дом в тихой, упорядоченной обстановке - идеальный выбор для се…
$102,799
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