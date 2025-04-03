Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Zelvos seniunija
  4. Жилая

Жильё в Zelvos seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Toluciai, Литва
Дом
Toluciai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
UKRAINE RAJONE, TOLUTES K. продали NAM с участком в 10 арен. Кроме того, сельскохозяйственна…
$37,777
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Zelvos seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов