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Дома в Zeimiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Palankesiai, Литва
Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Palankesiai, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается дом в уютном уголке природы. Это очень хорошее место, чтобы обменять суету города …
€75,900
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Zeimiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Zeimiai, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
В месте проведения, дом с 24,99 ARO DYDG РАЗДЕЛ ВЫПУЩЕН В СЕМЬЕ! Экономичный 79,45 кв.м. пр…
€39,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Zeimiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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