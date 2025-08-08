Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Zeimiu seniunija
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Zeimiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческое помещение 492 м² в Kuigaliai, Литва
Коммерческое помещение 492 м²
Kuigaliai, Литва
Площадь 492 м²
Этаж 1
Продажа паттерновой работы - НОВЫЙ УСТАНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНЦИИ ПОСТАНОВ…
$128,401
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти