Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Zeimiai
  5. Квартиры

Квартиры в Zeimiai, Литва

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector в Zeimiai, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Zeimiai, Литва
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Просторная однокомнатная квартира на продажу в аккуратном, отремонтированном доме. ========…
€29,900
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
Перейти