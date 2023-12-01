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Жильё в Zasliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Жасляй, Литва
Дом с Furnace heating
Жасляй, Литва
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
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€215,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Zasliu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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