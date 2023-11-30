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Земельные участки в Зарасайский район, Литва

10 объектов найдено
Земельные участки в Jakstiskes I, Литва
Земельные участки
Jakstiskes I, Литва
€50,000
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Земельные участки в Steponiskes, Литва
Земельные участки
Steponiskes, Литва
Савициноз, Кислород, Зарасян р. sav. участок площадью 10,25 га продается. СКЛИПАС: - Адрес …
€80,000
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Земельные участки в Veleikiai, Литва
Земельные участки
Veleikiai, Литва
€38,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Kuikiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Kuikiai, Литва
УПОМИНАЕТСЯ В СМЕНЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОСЛЕДНЕГО 27.81 VENCAVO ECHROOM Берега озера Венкаво оч…
€65,000
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Земельные участки в Зарасай, Литва
Земельные участки
Зарасай, Литва
1,2 га участок на продажу с берегом озера Зарас р. себя. Цибуляр к. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ • Адре…
€40,000
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Земельные участки в Baltriskes, Литва
Земельные участки
Baltriskes, Литва
Степониш, Кислород Сен., Зарас р. sav. продаются эксклюзивные участки с берегами озера Кабо-…
€120,000
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Земельные участки с подведенным электричеством в Lugeliai, Литва
Земельные участки с подведенным электричеством
Lugeliai, Литва
На берегу Святого озера, в Гражутском региональном парке, Святой ботанический заповедник про…
€79,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Velikuskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Velikuskes, Литва
In a beautiful and good place, the Sart Regional Park, the Sartar Hydrographic Reserve sells…
€25,000
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Земельные участки в Cibuline, Литва
Земельные участки
Cibuline, Литва
SELLOW OF SELD WITH THE CHANGIRON ECHRANT. Spacious 3.67-hectare plot with 85 meters on the …
€45,000
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Земельные участки в Зарасай, Литва
Земельные участки
Зарасай, Литва
€39,000
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