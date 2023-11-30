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Дома в Зарасайский район, Литва

4 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Jakstiskes I, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Jakstiskes I, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
€45,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating в Зарасай, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Зарасай, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ БОЛЬ В ЗАРАЗАХ, В ожидании Г. 32. Чуть более километра от центра города.…
€65,900
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Capital
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Дом с Furnace heating в Slyninka, Литва
Дом с Furnace heating
Slyninka, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 2
Садовый участок с коттеджем продается в садах в сельской местности Зара в Диткунасе, всего в…
€21,000
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Capital
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Дом с Furnace heating в Jakstiskes I, Литва
Дом с Furnace heating
Jakstiskes I, Литва
Площадь 18 м²
Количество этажей 1
€58,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Зарасайский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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