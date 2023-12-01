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Жильё в Zarasu miesto seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Зарасай, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Зарасай, Литва
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ БОЛЬ В ЗАРАЗАХ, В ожидании Г. 32. Чуть более километра от центра города.…
€65,900
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Zarasu miesto seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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