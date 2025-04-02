Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Zarasai Eldership
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Zarasai Eldership, Литва

1 объект найдено
Дом в Jakstiskes I, Литва
Дом
Jakstiskes I, Литва
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
КРАЙНЕ РЕДКО ВСТРЕЧАЕМЫЙ ДОМ НА ПРОДАЖУ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА ЗАРАСАЙ ПРОДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ …
$125,863
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Zarasai Eldership, Литва

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти