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Дома с гаражом в Zapyskio seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Каунасский район, Литва
Дом
Каунасский район, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ ДОМ КЛАССА А++ В РАЙОНЕ ЛЕСОВ, В ВИЛЕМУ, НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО! ------------------…
$55,620
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Параметры недвижимости в Zapyskio seniunija, Литва

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