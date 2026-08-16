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Дома в Zapyskio seniunija, Литва

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1 объект найдено
Дом в Vilemai, Литва
Дом
Vilemai, Литва
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
В поле микстур, в вилемах, подчинённых дому! -----------------------------------------------…
$112,928
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Zapyskio seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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