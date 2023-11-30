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Жильё в Zapyskio seniunija, Литва

Zapyskis
4
9 объектов найдено
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Dievogala, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Dievogala, Литва
Площадь 266 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА ДОМА С ГУАРЕЛИНОМ И ОСТРОЙ В ЗАПИ-БАНЕ. ЗЕЛЕНЫЙ РЕЛИЗ С ГОРОДОМ, ПОЛНАЯ ИСКЛЮЧЕННАЯ …
€159,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Jadagoniai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Jadagoniai, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/3
€95,900
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Дом в Каунасский район, Литва
Дом
Каунасский район, Литва
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
€130,000
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Дом с гаражом, с газовым отоплением в Jadagoniai, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Jadagoniai, Литва
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
ДОМ ERDVUS, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ УЛУЧШЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОЕКТАХ Реновации: БОЛЬШИЕ СЕМЬИ, ЖИВУ…
€235,000
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Дом с Local electricity в Zapyskis, Литва
Дом с Local electricity
Zapyskis, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный 82,21 кв.м. садовый дом с участком 5-го века, В щупальце Освещение,…
€30,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Jadagoniai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Jadagoniai, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
ДОМ СОДО С 5,74 СКЛИПУ В РАМИО = = = = = = = = = > = Идеальное место для тех, кто хочет имет…
€32,000
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Judraiciai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Judraiciai, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
€29,900
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Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией в Vilemai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с сигнализацией
Vilemai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
В Каунасском районе Диогала на улице Рамуниса продаются 2 отдельных двухэтажных дома энергет…
€125,000
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Дом с газовым отоплением в Zapyskis, Литва
Дом с газовым отоплением
Zapyskis, Литва
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
ERDVUS ДОМ С СЕРТИФИКАТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ НЕМУНА ТЕКСТА! Во всей сети до того, как продажа бу…
€119,999
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Типы недвижимости в Zapyskio seniunija

дома

Параметры недвижимости в Zapyskio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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