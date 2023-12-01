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Дома в Zalgirio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Sasaiciai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Sasaiciai, Литва
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬНЫЙ ДОМ, ПРОЦЕДУРЫ И 30 А. КЛАССЫ СКЛИПА R. Уютный, современный, экономи…
€230,000
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Агентство
Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating в Laumales, Литва
Дом с With furniture, с Domestic equipment, с Furnace heating
Laumales, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается дом в Критском районе, деревня Рубль, садовое сообщество „Minija“ ----------------…
€95,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Zalgirio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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