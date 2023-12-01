Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Vyzuonu seniunija
  5. Дома

Дома в Vyzuonu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с Furnace heating в Grybeliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Grybeliai, Литва
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВЫМ УДИВИТЕЛЬНЫМ, СВЕТНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗАПЛАНИРОВАННЫМ ДОМОМ ОДНОГО ВЫСОКОГ…
€310,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Vyzuonu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти