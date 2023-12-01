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Жильё в Vydmantu seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта в Prysmanciai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Prysmanciai, Литва
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
€36,000
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Vydmantu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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