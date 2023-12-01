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Коммерческая недвижимость в Висагинское самоуправление, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Карлос, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Карлос, Литва
Площадь 1 311 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 1310,66 КВ.М. ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАТАЛЬПОС ВИЗАГИН ВОЗМОЖНОЕ ОТНОСЕНИЕ !!!…
€80,000
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