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Коммерческая недвижимость в Вильнюсское городское самоуправление, Литва

коммерческая недвижимость
71
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1 объект найдено
Другое в центре города, с Онлайн-показ в Вильнюс, Литва
Другое в центре города, с Онлайн-показ
Вильнюс, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
Продается помещение медицинского предназначения в Науяместисе, ул.Наугардуко. Помещение п…
€255,000
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