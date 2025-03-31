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Квартиры в Vilkijos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Вилькия, Литва
Квартира 4 комнаты
Вилькия, Литва
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
A cozy four -room apartment in Vydūnas Avenue in Vilkija! 85 sq.m. m space on the first flo…
$54,022
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