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Жильё в Vilkijos seniunija, Литва

дома
3
3 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Вилькия, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Вилькия, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
€37,499
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом в Вилькия, Литва
Дом
Вилькия, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
ДОМ ДЛЯ ДОМА в городе Вилкия с 24a SPLYP. Участок до главной асфальтированной дороги. ОБЩАЯ …
€55,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Bernoriskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Bernoriskiai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
ДОМ В СОЛНЦАХ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение – Sunrise Village, Vilkia eldership, Кауна…
€34,999
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Vilkijos seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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