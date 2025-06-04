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Дома с гаражом в Vilkijos apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Jaucakiai, Литва
Дом
Jaucakiai, Литва
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу с большим участком и прудом Яучакиай км., недалеко от Вилькия! Прекрасное мес…
$141,682
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Capital
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Параметры недвижимости в Vilkijos apylinkiu seniunija, Литва

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