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Жилье в Vilkijos apylinkiu seniunija, Литва

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дома
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3 объекта найдено
Дом в Sauletekiai, Литва
Дом
Sauletekiai, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
ДОМ В СОЛНЦАХ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: • Местоположение – Sunrise Village, Vilkia eldership, Кауна…
$33,619
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Дом в Kruvandai, Литва
Дом
Kruvandai, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Ищете место, где вы можете построить дом своей мечты вокруг природы? Эта уютная усадьба нахо…
$63,762
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Дом в Akuotai, Литва
Дом
Akuotai, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продажа домашней игры G, КАУНО РАЙ, ВИЛКИЯ БАК, РОАД! Принципы: • Домашняя кладки, внутрення…
$50,985
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Параметры недвижимости в Vilkijos apylinkiu seniunija, Литва

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