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Жильё в Vilkijos apylinkiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Каунасский район, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Каунасский район, Литва
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
€68,999
в месяц
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių

Параметры недвижимости в Vilkijos apylinkiu seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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