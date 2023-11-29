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Земельные участки в Вилкавишкский район, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Вилкавишкис, Литва
Земельные участки
Вилкавишкис, Литва
ВЫПУЩЕН МАСИВ ЗЕМЕЛЬНЫХ СКЛИПОВ. СКЛИПЫ СТРАНА ОДИН ДРУГОЙ. ЭТИ ДНИ В ЗЕМЛЕ РЕЗЮМЕ СЕЛЬСКОХО…
€145,000
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Capital
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Padurpinycys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Padurpinycys, Литва
A railway branch for sale in the Vilkaviškis district!!! General information : - Exact add…
€237,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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