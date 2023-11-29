Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Коммерческая
  4. Вилкавишкский район

Коммерческая недвижимость в Вилкавишкский район, Литва

1 объект найдено
Коммерческая с Local electricity в Вилкавишкис, Литва
Коммерческая с Local electricity
Вилкавишкис, Литва
Площадь 144 м²
Этаж 1
€125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Realting.com
Перейти