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Жильё в Вилкавишкский район, Литва

2 объекта найдено
Дом с Furnace heating в Rimaviciai, Литва
Дом с Furnace heating
Rimaviciai, Литва
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Окружённый природой дом с хозяйственными постройками продаётся. Ища дом вдали от суеты, вы х…
€225,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией в Вилкавишкис, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Domestic equipment, с сигнализацией
Вилкавишкис, Литва
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
ПОКАЗЫВАЯ СЛОВО ВИДОВ К., ДЕРЕВНЯ Р . Есть возможность купить 20 гектаров земли вместе с до…
€75,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Вилкавишкский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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