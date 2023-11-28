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Земельные участки в Vilainiu seniunija, Литва

4 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Vasariskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Vasariskiai, Литва
€56,900
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Capital
Языки общения: English
+37067340961 dovile.aukskeliene@capital.lt
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Vasariskiai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Vasariskiai, Литва
ПРОДАЖА 15.87 HA СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ЛЕСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕНТАЛЬНОМ РАЙОНЕ, НЕКОТОРЫЕ МОЛОЧ…
€109,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061131273 zinaida.einoriene@capitalrealty.com
Земельные участки в Vasariskiai, Литва
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
ПОЗЖЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНИИ, ТРАНСНАРАВ СЕН., МОЩНОСТЬ РАЙ. ВАШ…
€22,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067776432 edita.pinske@capitalrealty.com
Земельные участки в Vasariskiai, Литва
Земельные участки
Vasariskiai, Литва
€6,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37067776432 edita.pinske@capitalrealty.com
Realting.com
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