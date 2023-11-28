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Дома в Vilainiu seniunija, Литва

6 объектов найдено
Дом в Vasariskiai, Литва
Дом
Vasariskiai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
€32,000
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Capital
Языки общения: English
+37067776432 edita.pinske@capitalrealty.com
Дом с Furnace heating в Vasariskiai, Литва
Дом с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
В ОЧЕНЬ ДРУЗЬЯХ И РАМИО-ЛОКАЦИИ, НЕ ИМЕЮТ КОРАБЛЯ, ОТ КОТОРОГО РАЗРЕШЕНИЕ В НЕМУНЕ, ВЫБРАЕТС…
€27,000
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Capital
Языки общения: English
+37068449837 daiva.daniulaitiene@capitalrealty.com
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Vasariskiai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
€37,000
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Capital
Языки общения: English
+37065561163 silvija.surantaite@capital.lt
Дом с гаражом в Vasariskiai, Литва
Дом с гаражом
Vasariskiai, Литва
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продажа 2009-2018 строительство, 232.69 кв. М. площадь дома с участком земли. Домашняя усад…
€150,000
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Capital
Языки общения: English
+37065561163 silvija.surantaite@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Vasariskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ДОМ С РАЗДЕЛОМ DIDEL SGEIUMBERS С НЕ СОБЫТИЕМ. -----------…
€59,000
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Capital
Языки общения: English
+37064505001 svajunas.genevicius@capital.lt
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Vasariskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Vasariskiai, Литва
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
ЖИВОЙ ДОМ В СТРАНЕ НЕДВИЖИМОСТИ С ОКНОМ! __________________________________________________…
€39,600
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Capital
Языки общения: English
+37068164881 paulius.jarusevicius@capital.lt

Параметры недвижимости в Vilainiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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