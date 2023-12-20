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Коммерческая недвижимость в Vilainiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Koliupe, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Koliupe, Литва
Площадь 165 м²
Продается 165 кв.м. помещения в старом городе Кедайняй, ул. во внутреннем дворе. Брокерская…
€195,000
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Capital
Языки общения: English
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Koliupe, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Koliupe, Литва
Площадь 165 м²
Продается 165 кв.м. помещения в старом городе Кедайняй, ул. во внутреннем дворе. Брокерская…
€195,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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