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Квартиры в Vilainiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Vasariskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vasariskiai, Литва
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Печально с будущим, Мелиораторы Г. 2, ВИЛАЙНЫ К., ПОСТАЛЬНАЯ АРИЯ. ! Цена вождения!!! Адрес…
$49,007
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Capital
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Параметры недвижимости в Vilainiu seniunija, Литва

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