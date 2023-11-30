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Земельные участки в Vievio seniunija, Литва

22 объекта найдено
Земельные участки в Buzeliai, Литва
Земельные участки
Buzeliai, Литва
€21,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Joteliunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Joteliunai, Литва
€270,000
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Земельные участки в Paneriai, Литва
Земельные участки
Paneriai, Литва
2 инвестиционных участка для продажи в развитой деревне Гурель. Это предложение идеально под…
€255,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Paneriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Paneriai, Литва
€19,000
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Земельные участки в Elniakampis, Литва
Земельные участки
Elniakampis, Литва
€16,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Krivasiunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Krivasiunai, Литва
2,2 га Сельскохозяйственный участок для продажи в Виеви, недалеко от автомагистрали А1. Глад…
€237,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Kurkliskes, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Kurkliskes, Литва
7.6021 га земельный участок на продажу в Оук-стрит, Курклик, Vievioli old, Electroven self. …
€50,000
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Земельные участки в Paneriai, Литва
Земельные участки
Paneriai, Литва
1.297 га участок на продажу в Вильнюсе, Гурель. Гурелс – Уличная деревня на окраине Вильнюс…
€129,000
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Земельные участки в Matukiskes, Литва
Земельные участки
Matukiskes, Литва
85 участок на продажу в русской деревне Одиннадцать. Всего в 500 м от озера Наруан. ПРЕИМУЩ…
€17,000
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Земельные участки в Skirmantiskes, Литва
Земельные участки
Skirmantiskes, Литва
2.8 HA ЗЕМЛЯ ПОСЛЕДНИЙ РАЗДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАЙОНЕ Уча…
€30,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements в Joteliunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с Geodesic measurements
Joteliunai, Литва
€143,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Puzinava, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Puzinava, Литва
4,63 га сельскохозяйственного участка на продажу. Участок граничит с рекой Браже. Фермерская…
€49,000
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Земельные участки в Jurzdika, Литва
Земельные участки
Jurzdika, Литва
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
€411,000
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Земельные участки в Jurzdika, Литва
Земельные участки
Jurzdika, Литва
2,9896 га, 0,6366 га и 1,6928 га участков на продажу. Продано все вместе. Основная информа…
€411,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Joteliunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Joteliunai, Литва
0,95 га сельскохозяйственный участок на продажу Old Way k, район Тракай. красивое место в ок…
€19,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Lazdenai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Lazdenai, Литва
€12,000
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Земельные участки в Buzeliai, Литва
Земельные участки
Buzeliai, Литва
€45,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Joteliunai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Joteliunai, Литва
14.8 ha agricultural plot for sale Old Way k, Trakai district. GENERAL INFORMATION: - Addr…
€14,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой в Paneriai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Paneriai, Литва
0.85 ha agricultural plot with Farmers' homestead project in the village of Airenia II, Dash…
€15,000
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Земельные участки в Puzinava, Литва
Земельные участки
Puzinava, Литва
€12,000
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Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Narucionys, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Narucionys, Литва
€90,000
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Земельные участки в Vilkabaliai, Литва
Земельные участки
Vilkabaliai, Литва
Продается лесной участок площадью 22 га с очаровательной красотой и фундаментом для вашей во…
€200,000
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