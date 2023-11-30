Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Vievio seniunija
  5. Дома

Дома в Vievio seniunija, Литва

7 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Matukiskes, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Matukiskes, Литва
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
ИСТОЧНИК БОГА ЭКЬЕРА, БОЖЬЕГО ЦЕНТРА, УПОМИНАЕТСЯ В РУНДАХ С ЭРДВИУ Отличный выбор для тех,…
€64,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Buzeliai, Литва
Дом с гаражом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Buzeliai, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
€60,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating в Matukiskes, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Matukiskes, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
€55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Buzeliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Buzeliai, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
В БОГА, ДОМ ОДНОГО ВЫСОКОГО С 8,6 АРС ЗЕМЛИ. Здание удобно и в тихом месте в центре города,…
€48,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating в Joteliunai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Joteliunai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
€80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating в Buzeliai, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Buzeliai, Литва
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
ВЫБОР ЭРДВУС 264 КВ.М. ДОМ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ И В БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ 27 ЗОНЕЙ РАЗДЕЛ …
€150,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating в Puzinava, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Puzinava, Литва
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
SODY SODY ВЫЖИВАЕТСЯ В КОМНАТЕ ВОЗВРАТА ГРАТИК К., ТРАК Р. "«ПОЛНЫЙ» НАСЛАЖДАЙТЕСЬ И БРАТИЧЕ…
€79,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Vievio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти