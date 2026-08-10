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Дома в Vievio seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Дом в Pugainiai, Литва
Дом
Pugainiai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
В чудесном месте, недалеко от зрелого соснового леса и реки Нерис, продается каменный дом пл…
$149,395
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Capital
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Дом в Вевис, Литва
Дом
Вевис, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продажа в дом во втором местном центре! ----------------------------------------------------…
$169,906
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Агентство
Capital
Языки общения
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Дом в Balceriskes, Литва
Дом
Balceriskes, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Ищете просторную усадьбу для жизни и / или развития бизнеса или экономики? У меня есть отлич…
$92,707
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Vievio seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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