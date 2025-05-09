Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Vievio seniunija
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Vievio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 795 м² в Lazdenai, Литва
Коммерческое помещение 795 м²
Lazdenai, Литва
Площадь 795 м²
Этаж 1
Поле управления транспортными средствами и их распределением, а также неэффективное управлен…
$543,833
Оставить заявку
Коммерческое помещение 795 м² в Lazdenai, Литва
Коммерческое помещение 795 м²
Lazdenai, Литва
Площадь 795 м²
Этаж 1
Поле управления транспортными средствами и их распределением, а также неэффективное управлен…
$549,985
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти