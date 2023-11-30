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Квартиры в Vievio seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Buzeliai, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Buzeliai, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
ДОМИНА МЕНЯЕТСЯ НА НЕДИДЕЛЕЙ ИЛИ ДОМ 2 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В VIEW CITY, ELECTRICATORY WEEK, В GAT…
€45,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением в Joteliunai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Joteliunai, Литва
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
€135,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Joteliunai, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Joteliunai, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
€75,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Vievio seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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