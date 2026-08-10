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Квартиры в Vievio seniunija, Литва

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Azuoline, Литва
Квартира 2 комнаты
Azuoline, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
ЖЕЛТО 2 КАМБАРЫ БЫЛИ ПРИРОДНЫМИ В ПОЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ - КАПАКИТЫ К., ЭЛ…
$69,497
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Квартира 2 комнаты в Вевис, Литва
Квартира 2 комнаты
Вевис, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Продажа, но 2 К, низкая Легкая и уютная 2-комнатная квартира в Паланге – идеальный выбор дл…
$74,995
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Квартира 3 комнаты в Вевис, Литва
Квартира 3 комнаты
Вевис, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Одну но, две тревоги и бомбардировку. ____________ Mokyklos g. 20: 124m; 71,75 кв. м. Стой!…
$119,408
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Параметры недвижимости в Vievio seniunija, Литва

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