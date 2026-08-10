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Жилье в Vievio seniunija, Литва

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Вевис
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6 объектов найдено
Дом в Pugainiai, Литва
Дом
Pugainiai, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
В чудесном месте, недалеко от зрелого соснового леса и реки Нерис, продается каменный дом пл…
$149,395
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Квартира 2 комнаты в Azuoline, Литва
Квартира 2 комнаты
Azuoline, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
ЖЕЛТО 2 КАМБАРЫ БЫЛИ ПРИРОДНЫМИ В ПОЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ - КАПАКИТЫ К., ЭЛ…
$69,497
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Дом в Вевис, Литва
Дом
Вевис, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продажа в дом во втором местном центре! ----------------------------------------------------…
$169,906
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Balceriskes, Литва
Дом
Balceriskes, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Ищете просторную усадьбу для жизни и / или развития бизнеса или экономики? У меня есть отлич…
$92,707
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Квартира 2 комнаты в Вевис, Литва
Квартира 2 комнаты
Вевис, Литва
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Продажа, но 2 К, низкая Легкая и уютная 2-комнатная квартира в Паланге – идеальный выбор дл…
$74,995
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Квартира 3 комнаты в Вевис, Литва
Квартира 3 комнаты
Вевис, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Одну но, две тревоги и бомбардировку. ____________ Mokyklos g. 20: 124m; 71,75 кв. м. Стой!…
$119,408
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