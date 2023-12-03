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Коммерческая недвижимость в Viesvenu seniunija, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Sakalai I, Литва
Коммерческая
Sakalai I, Литва
Площадь 1 204 м²
Этаж 1
Свиноферма на продажу ( в настоящее время пуста ). 1000 свиней можно хранить на ферме сразу.…
€70,000
в месяц
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Capital
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