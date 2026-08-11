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Жилье в Vieksniu seniunija, Литва

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Векшняй
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3 объекта найдено
Дом в Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продажа жилого дома в циркумстанцах - Винкс Г. 14 С помощью строительства и жилья. Располож…
$26,883
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Квартира 3 комнаты в Векшняй, Литва
Квартира 3 комнаты
Векшняй, Литва
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Продажа пространства, разъяснение, 3 КАМБ. Но. Общий Расположение: Mažeikai, Friendship Str…
$64,962
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Capital
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Дом в Векшняй, Литва
Дом
Векшняй, Литва
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Часть ЖИЗНИ (1/2 ДОМОВ) Идеальный выбор нового статуса резидента Общий Расположение: Mažei…
$36,470
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Параметры недвижимости в Vieksniu seniunija, Литва

с гаражом
Недорогая
Элитная
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