Дома с гаражом в Vieciunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом в Neravai, Литва
Дом
Neravai, Литва
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Дом с 18 участками в Нерамсе Общий: Цена продажи: 90 000 евро; Адрес: Твенкинио г. 9, Нера…
$104,937
Параметры недвижимости в Vieciunu seniunija, Литва

Недорогая
Элитная
