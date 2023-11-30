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Дома в Vieciunu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Jaskonys, Литва
Дом с Furnace heating
Jaskonys, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Отличное место с красивым расположением в окружении лесов и близлежащих Друскеров - идеально…
€45,000
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Агентство
Capital
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Параметры недвижимости в Vieciunu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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